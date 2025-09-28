پخش زنده
بیست و چهارمین دوره حراج تهران ویژه هنر معاصر ایران ۱۱ مهر به صورت برخط برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حراج تهران از سال ۱۴۰۲ حراجهای برخط را آغاز کرده است و تاکنون هجدهمین و بیست و یکمین دوره حراج تهران ویژه «هنر معاصر ایران» به صورت آنلاین برگزار شدند و قرار است بیست و چهارمین دوره این رویداد ویژه هنر معاصر ایران مهرماه امسال به صورت برخط برگزار شود.
حراج تهران درباره چگونگی برگزاری حراج برخط اینگونه توضیح داده است: «حراج آنلاین تنها در نحوه شرکت در مزایده متفاوت است. آثار هنری در این نوع حراج همانند حراجهای زنده به مدت دو روز در معرض دید عموم قرار دارد و همگان میتوانند آثار را از نزدیک مشاهده کنند. در این مدت آثار در کاتالوگ و سایت حراج نیز قابل مشاهده هستند. ثبتنامکنندگان از لحظه نخست آغاز نمایشگاه تا زمان معرفی اثر در حراج آنلاین امکان حضور در مزایده را خواهند داشت. فرصت نهایی مزایده از ساعت ۱۸ روز جمعه (۱۱ مهرماه) آغاز میشود. بدین ترتیب زمان به مراتب بیشتری برای تصمیمگیری در مورد خرید آثار و شرکت در مزایده فراهم خواهد بود.»
۱۲۰ اثر نقاشی، نقاشیخط، حجم و عکس از هنرمندان بنام و پیشکسوت و جوان در بیست و چهارمین دوره حراج تهران ارایه شده است که سهم عمدهای از آن را زنان هنرمند تشکیل میدهند، نمایشگاه آثار این رویداد چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهرماه) ساعت ۱۱ تا ۲۱ در هتل پارسیان آزادی تهران برپاست.
در این رویداد آثار هنرمندانی همچون فریدون آو، پروانه اعتمادی، نصرالله افجهای، هانیبال الخاص، رسول اولیازاده، امیرعلی جوادیان، رضا بانگیز، ژاره تباتبایی، هوشنگ پزشکنیا، صادق تبریزی، محمدعلی ترقیجاه، پرویز تناولی، ابراهیم حقیقی، رضا درخشانی، کامبیز درمبخش، سهراب سپهری، جلال شباهنگی، کوروش شیشهگران، مونا پاد، افسانه پرچکانی، شیده تامی، منصوره حسینی، خسرو حسنزاده، رضوان صادقزاده، هایده زرینبال، مسعود عربشاهی، منصور قندریز، پرویز کلانتری، عباس کیارستمی، معصومه یاری، مصطفی گودرزی، فریده لاشایی، نیلوفر قادرینژاد، اردشیر محصص، منوچهر نیازی، مهرداد محبعلی و کیومرث هارپا ارایه شده است.