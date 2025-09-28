بسته‌های کمک آموزشی به همت هیئت امنای مدارس غیردولتی شهرستان گرگان در مدارس کمتر برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ قدرت الله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این باره گفت: بیش از ۴۵۰ مدرسه غیر دولتی در سطح استان فعالیت دارند.

خانم یزدان دوست مسئول مدارس غیر دولتی شهرستان گرگان گفت: ۳۵۰ بسته کمک آموزشی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان در سطح مدارس کمتر برخوردار گرگان توزیع شد.

او افزود: ۱۴۰ مدرسه در قالب غیردولتی فعالیت می‌کنند و در مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف همیشه پای کار بوده‌اند.