بستههای کمک آموزشی به همت هیئت امنای مدارس غیردولتی شهرستان گرگان در مدارس کمتر برخوردار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ قدرت الله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این باره گفت: بیش از ۴۵۰ مدرسه غیر دولتی در سطح استان فعالیت دارند.
خانم یزدان دوست مسئول مدارس غیر دولتی شهرستان گرگان گفت: ۳۵۰ بسته کمک آموزشی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان در سطح مدارس کمتر برخوردار گرگان توزیع شد.
او افزود: ۱۴۰ مدرسه در قالب غیردولتی فعالیت میکنند و در مناسبتها و برنامههای مختلف همیشه پای کار بودهاند.