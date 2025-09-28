تفاهم‌نامه همکاری جذب سرمایه‌های خرد در طرح‌های بهره‌وری بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق انتشار توکن انرژی بین بانک تجارت و سازمان انرزی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا می‌گوید: رفع ناترازی در سال‌های آینده تنها با ساخت نیروگاه‌های حرارتی وتجدید پذیر امکان پذیر نیست، بلکه اگر در مسیر بهینه سازی قدم برداریم با هزینه‌های کمتر می‌توانیم دستاورد‌های بیشتر داشته باشیم.

علیرضا پرنده مطلق افزود: در اینده می‌توانیم ناترازی‌ها را نه با افزایش تولید بلکه با بهینه مصرف کردن سپری واز ناترازی عبور کنیم.