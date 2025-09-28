پخش زنده
یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا در روزهای هفتم و هشتم مهرماه با حضور اندیشمندانی از ۹ کشور جهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این روزها، خوی در حال و هوایی دیگر است؛ شهری که در سایه گنبد بلند شمس، بوی اندیشه و عرفان را به جان میکشد و خود را مهیای میزبانی از یازدهمین همایش بینالمللی شمس تبریزی و مولانا میسازد.
غلامحسین آزاد، فرماندار خوی در جلسه برنامهریزی این آیین بزرگ گفت: این همایش نه تنها بستری برای معرفی اندیشههای ژرف شمس و مولاناست، بلکه فرصتی است برای گفتوگوی اندیشمندان، بالندگی گردشگری فرهنگی و ارتقای جایگاه معنوی خوی؛ شهری که قرنهاست نگهبان آرامگاه شمس است.
وی افزود: حضور وزیر میراث فرهنگی و شماری از مقامات ملی و استانی در کنار فرهیختگان داخلی و خارجی، جلوهای از جایگاه والای شمس تبریزی در میراث معنوی ایران و جهان است.
در ادامه، حسن نصرالهپور شهردار خوی اظهار داشت: یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا در روزهای هفتم و هشتم مهرماه با حضور اندیشمندانی از ۹ کشور جهان برگزار میشود؛ همایشی که نشان خواهد داد اندیشههای این دو بزرگمرد تاریخ همچنان الهامبخش جانها در شرق و غرب عالم است.
او با اشاره به دریافت ۱۶۰ مقاله علمی از پژوهشگران داخلی و خارجی گفت: از این میان، ۳۲ مقاله برگزیده شد که ۲۲ مقاله در مجموعه آثار همایش منتشر میشود و دو مقاله نیز بهصورت حضوری ارائه خواهد شد.
نصرالهپور افزود: سخنرانی استادان برجسته ایرانی و پژوهشگرانی از ترکیه، افغانستان، هند، آلمان، گرجستان و قزاقستان، فضای علمی این گردهمایی را رنگی تازه خواهد بخشید.
شهردار خوی تصریح کرد: یازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا بار دیگر نشان خواهد داد که چراغ اندیشههای این دو عارف سترگ، هنوز روشنیبخش دلهای تشنه حقیقت است و خوی، به رسم میزبانی شایسته، آغوش خود را به روی فرهیختگان میگشاید.