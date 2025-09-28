مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد از استاندارد سازی مطلوب جایگاه های سوخت CNG منطقه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سالار خشایی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد گفت: با مصرف میانگین ماهیانه نزدیک به ۵میلیون مترمکعب سوخت پاک سی‌ان‌جی توسط خودروهای دوگانه‌سوز در سطح استان، این میزان صرفه‌جویی در مصرف بنزین محقق شده است.

خشایی با بیان اینکه نظارت ۲۹ جایگاه سوخت سی ان جی جزء وظایف و از رسالت های اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است افزود: در ۶ ماهه سال جاری بصورت مستمر و مداوم جایگاه های عرضه سوخت منطقه بصورت کلی مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند.

وی از آغاز ثبت‌نام طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز ویژه مالکان خودروهای سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد خبر داد و افزود: تمامی مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا و همچنین خودروهای عمومی شامل تاکسی، وانت و تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند .

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نسبت به ارائه گزارشات خود اقدام کنند.