نازنین عبداللهیزاده، هنرمند جوان قمی، در سیودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران با اثر خود در بخش «طراحی» عنوان شایسته تقدیر را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور صدها هنرمند جوان از سراسر کشور برگزار شد و بار دیگر نام قم در میان برگزیدگان این رویداد ملی درخشید.
در این دوره، آثار متنوعی در رشتههایی همچون نقاشی، طراحی، عکاسی، تصویرسازی، مجسمهسازی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شد
از میان آنها، اثر نازنین عبداللهیزاده از قم در بخش «طراحی» توانست نظر داوران را جلب کرده و عنوان شایسته تقدیر را کسب کند.
این موفقیت را میتوان گامی ارزشمند در معرفی ظرفیتهای هنری قم و تقویت جایگاه هنرمندان جوان این استان در عرصههای ملی دانست.