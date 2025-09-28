هفته پرنوسان در بازار‌های جهانی؛ جهش قیمت گاز و نفت، رشد نرخ طلا و نقره

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته اخیر بازار‌های جهانی تحت تأثیر مجموعه‌ای از رویداد‌ها و داده‌ها قرار گرفتند. جریان سرمایه به سمت دارایی‌های ریسکی و کالا‌ها شدت گرفت و صندوق‌های سهامی و کالایی با ورود سرمایه مواجه شدند.

نفت برنت

نفت برنت این هفته با رشد ۴.۴۸ درصدی عملکرد مثبتی داشت. محدودیت صادرات سوخت روسیه، کاهش ذخایر نفت آمریکا و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، مهم‌ترین عوامل صعود قیمت بودند. با این حال، ضعف احتمالی تقاضا جهانی می‌تواند روند صعودی را محدود کند.

طلا

طلا با بازده ۲.۲۸ درصدی به رشد خود ادامه داد. کاهش انتظارات نرخ بهره در آمریکا و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، به جذابیت این دارایی امن افزود. با این وجود، تقویت دلار آمریکا یا رشد بازده اوراق می‌تواند مانعی برای ادامه رشد طلا باشد.

نقره

نقره با بازده ۶.۹۴ درصدی بهترین عملکرد را در میان بازار‌های مورد بررسی داشت. ترکیب نقش آن به‌عنوان فلز گرانبها و صنعتی باعث شد هم از ورود سرمایه به دارایی‌های امن و هم از افزایش تقاضای صنعتی منتفع شود. با این حال، حساسیت نقره به وضعیت اقتصاد جهانی بالاست.

گاز طبیعی

گاز طبیعی با رشد ۱۰ درصدی در صدر جدول بازده بازار جهانی کالا‌های پایه قرار گرفت. افزایش تقاضای فصلی و نگرانی از عرضه، قیمت‌ها را بالا برد. اگر سرمای زودرس یا اختلالات عرضه ادامه یابد، امکان تداوم روند صعودی وجود دارد، اما ذخایر بالای انبار‌ها می‌تواند در ادامه جلوی رشد بیش از حد را بگیرد.

فولاد چین

قیمت فولاد چین در این هفته ۲.۸۳ درصد کاهش یافت. ضعف بخش ساخت‌وساز و املاک در چین و محدودیت‌های تولید، تقاضا برای فولاد را کاهش داده است. در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت چین برای زیرساخت‌ها، احتمال بهبود تقاضا وجود دارد، اما فعلاً فشار نزولی غالب است.