تشکیل پرونده برای ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی در مشهد
از ابتدای سال تاکنون، برای ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی در مشهد، پرونده تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد در نشست خبری گفت: طی این مدت، از ۶۵۰ ساختمان پرخطر در مشهد بازدید شد که از این تعداد، پرونده ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی، در سامانه «مدیریت و نظارت بر توسعه استانهای کشور» (منتا) بارگذاری شده است.
آتشپاد حمیدرضا کافینیا افزود: بازدیدهای پیشگیرانه از ساختمانها ادامه دارد و از هزار و ۶۰۰ ساختمان بازدید شده است که ۸۰۰ مورد تأییدیه گرفتهاند و مابقی در حال پیگیری هستند؛ این اقدامات منجر به کاهش حوادث در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال شد.
وی آموزش را از اولویتهای اصلی این سازمان دانست و گفت: در نیمه اول امسال بیش از ۷۱ دوره تخصصی برای کارکنان و آموزشهای شهروندی هم برای ۸۸ هزار نفر برگزار شد؛ همچنین در قالب آموزشهای مسجد محور به ۲۵ مسجد مراجعه و علاوه بر آموزش، به هر مسجد یک تا دو کپسول آتشنشانی اهدا شد.
وی به افتتاح دومین «مهدکودک ایمنی» در شهر مشهد تا دو روز آتی نیز اشاره کرد.
مدیرعامل آتشنشانی مشهد از پیگیریهای انجامشده برای مصوب شدن «شهید خدمت» شناخته شدن آتشنشانان در مجلس خبر داد.
قانون «شهید خدمت» برای آتشنشانان، در انتظار تصویب مجلس
آتشپاد کافی نیا در ادامه گفت: قانون «شهید خدمت» برای آتشنشانان، در انتظار تصویب مجلس است.
وی درخصوص حادثه فوت «رضا فخریان»، آتشنشان مشهدی، بیان کرد: ساختمان محل حادثه دارای تغییر کاربری غیرقانونی و فاقد پایانکار بود و ورود به طبقه منفی یک، با پلکان باریک ۶۵ سانتیمتری میسر بود و یک بالابر غیراستاندارد نیز در محل وجود داشت.
این مسئول افزود: در این حریق، آتشنشان فخریان در شرایط دشوار و مملو از دود و حرارت بالا، ارتباط خود را با تیم از دست داد.
آتشپاد کافی نیا ادامه داد: هفته گذشته، اولین جلسه را تشکیل دادیم که خانواده شهید فخریان نیز در این جلسات حضور دارند؛ در یک حریق، ما باید ارزیابی کنیم تا بتوانیم تاکتیک عملیاتی را بچینیم و با ارسال نظریه پزشکی قانونی، نظر کامل ارائه خواهد شد.
مدیرعامل آتشنشانی مشهد با بیان اینکه هنوز بنیاد شهید بهجز شهدای ساختمان پلاسکو، دیگر شهدای آتشنشان را نپذیرفته است، با اشاره به پیگیریهای متعدد در این زمینه، گفت: ما قانونی تحت عنوان «قانون مدیریت یکپارچه آتشنشانیهای کشور» را با کلانشهرها تدوین کردیم که در شورای عالی استانها، تصویب شده و اکنون در صحن مجلس است.
وی افزود: در ماده ۱۸ این قانون، یکی از درخواستهای ما این بوده که آتشنشانان، «شهید خدمت» محسوب شوند و امیدواریم سریعتر مصوب و ابلاغ شود؛ همه حق و حقوقات قانونی که در کشور وضع شده است، نهتنها در شهر مشهد، بلکه در تمام شهرها پرداخت میشود.
حوادث مربوط به آسانسور، بیشترین درصد عملیات امدادونجات
آتشپاد کافی نیا اظهار کرد: در ششماه گذشته بیش از ۲۱ هزار عملیات در مشهد انجام شده که از این تعداد، چهار هزار و ۷۰۰ مورد حریق و ۱۳ هزار مورد عملیات امداد و نجات بوده، همچنین ۸۲ درصد عملیات امداد و نجات، مربوط به حوادث ناشی از خرابی آسانسور بوده که بیشترین علت آن قطع برق گزارش شده است.
مدیر عامل آتش نشانی مشهد با اشاره به اینکه ۹۵ درصد تجهیزات، خارجی است و از طریق شرکتهای تخصصی تأمین میشود، بر اورهال دستگاهها برای کاهش هزینهها تأکید کرد و افزود: قرار است پهپاد آتش نشان به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی در مشهد رونمایی شود.
او در پایان اعلام کرد: هماکنون ۵۶ ایستگاه آتشنشانی در مشهد فعال است هستند و این تعداد تا سال ۱۴۰۵ به ۶۰ ایستگاه خواهد رسید.