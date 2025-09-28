پخش زنده
مجموع معاملات شمش نقره در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران از ابتدای راهاندازی تاکنون، از مرز ۳۰ تن گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شمش نقره از زمان آغاز معاملات رسمی در بورس کالا در ۲۰ آذر ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مورد استقبال قابل توجه سرمایهگذاران قرار گرفته و معاملات آن در قالب گواهی سپرده و قراردادهای آتی با رشد پیوسته همراه بوده است.
در تازهترین رویداد مرتبط، دومین محموله شمش نقره نیز وارد خزانه فلزات گرانبهای بورس کالا شد که نشاندهنده تداوم توسعه این بازار نوپا است.
از جمله ویژگیهای مهم این ابزار مالی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده نقره است که به جذابیت سرمایهگذاری در این بازار افزوده است.
خالص ارزش دارایی صندوقهای طلای فعال در بورس کالای ایران نیز تا تاریخ ۵ مهرماه با ثبت حد نصاب جدید، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت) فراتر رفت. در حال حاضر، ۲۵ صندوق طلا در بورس کالا فعالیت دارند.