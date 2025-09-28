پخش زنده
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با رد تأثیرگذاری فعالسازی مکانیسم ماشه بر عملیاتهای دریایی گفت: علیرغم سالها تحریم، بنادر ایران با ظرفیت ۱۰۰ درصد در حال تخلیه و بارگیری انواع کالاها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید رسولی تأکید کرد که فشارهای بینالمللی و فعالسازی مکانیسم ماشه، هیچگونه خللی در فعالیتهای لجستیکی و عملیات بندری ایران ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران سالهاست تحت تحریمهای غیرقانونی قرار دارد، اظهار کرد: این شرایط مانع از انجام وظایف حیاتی بنادر نشده است و در حال حاضر، تمامی عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، نفتی، کانتینری و محمولات صادراتی و وارداتی بدون وقفه در جریان است.
رسولی همچنین بر تداوم روند توسعه زیرساختهای بندری و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود که در سال جاری که سال “سرمایهگذاری برای تولید” نامگذاری شده، اقدامات مهمی در این حوزه صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به دیپلماسی فعال بندری ایران، از سفر هیئتهای خارجی برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری خبر داد.
وی از بازدید اخیر هیئت بلندپایهای از کشور آذربایجان از بندر شهید رجایی یاد کرد و گفت که مذاکراتی سازنده برای تقویت همکاریهای لجستیکی در کریدور حیاتی شمال ـ جنوب انجام شده است.
وی در پایان به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این برنامه، ایران موظف است تا پایان دوره، میزان ترانزیت کالا را به ۵۵ میلیون تن برساند. با ثبت رکورد ۱۷ میلیون تن جابهجایی کالا در سال گذشته، عزم سازمان بنادر برای تحقق این هدف راسخ است و تمهیدات لازم در سطح کلان برای تضمین تأمین کالاهای اساسی و تداوم صادرات و واردات اندیشیده شده است