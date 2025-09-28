به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد حمیدرضا پیمانجو طول این طرح را چهار هزار و ۸۰۰ متر اعلام کرد و گفت: در قالب این طرح، تعریض دو عدد پیچ و رفع نقاط حادثه‌خیز به طول ۶۰۰ متر و عرض ۶ متر و همچنین تعریض یک حلقه پل یک‌متری به طول هشت متر انجام می‌شود.

پیمانجو مبلغ قرارداد این طرح را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دستگاه نظارت پروژه، معاونت فنی و راه‌های روستایی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تصریح کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل دسترسی روستاها و رفع نقاط پرحادثه منطقه خواهد داشت.