وزیر بهداشت گفت: ما برای بحران‌ها، از نظر نیروی انسانی، سازماندهی مجروحان و تریاژ، در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌بریم و دانسته‌های علمی خود را مرور می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی روز یکشنبه در همایشی که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به پاس ارج نهادن به رشادت های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، در تالار امام خمینی(ره) در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، برگزار شدگفت: در دفاع مقدس و در جنگ ۱۲ روزه کسانی نقش آفرینی کردند که قابل تقدیر است.

وی افزود:کشورها با مرزهای جغرافیایی تعیین نمی‌شوند زیرا این مرزها متغیر هستند و کشورها با شخصیت مردم، هویت مبارزاتی ملی و جانفشانی آن‌ها شناخته می‌شوند.

به گفته وی، آنچه با مقاومت ماندگار شده ریشه کشور را تشکیل می‌دهد و اگر واقعا مقاومت و ایثار و فداکاری در ما نبود، امروز ایرانی نبود، ایثار و فداکاری مردم چیزی است که مرزهای جغرافیایی را هویت می‌دهد و به عنوان افتخار در تاریخ باقی می‌ماند.

وزیر بهداشت گفت: جامعه پزشکی که امروز افتخار آفرید و همه اذعان کردند که در جنگ 12 روزه نقش‌آفرینی کرد، در روزهای جنگ 8 ساله نیز در فاصله نزدیک به خط مقدم می‌ایستادند. مجروحان جنگ عمدتاً به دلیل خونریزی شهید می‌شدند و آنچه در زمان جنگ 8 ساله اتفاق افتاد، این بود که تیم سلامت فاصله بین جبهه‌های جنگ را با پست‌های امدادی، درمانگاه‌های اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی کاهش داد و مجروحین طی 15 دقیقه به مراکز درمانی می‌رسیدند.

ظفرقندی ادامه داد: در همان ایام ما هیچ کمبودی در زمینه نیروی پزشکی، تجهیزات و دارو در خط مقدم احساس نکردیم و در جنگ ۱۲ روزه نیز نیرو آمد و هیچ کمبودی در زمینه نیروی پزشکی احساس نکردیم.

به گفته وی، اکنون هم همین آمادگی وجود دارد و بدون اضطراب، تنش و هیاهو، از نظر نیرو و سازماندهی آماده هستیم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: بیشترین مجروح این ایام در مجموعه بیمارستان‌های شهید بهشتی درمان شدند و در تمام موارد در تماس و ارتباط بودیم و همه مجروحان تعیین تکلیف شدند.

ظفرقندی با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه بیش از انتظار به صحنه آمدند و پای کشور، ایران و هم‌وطنان ایستادند و دشمن را ناامید کردند، تاکید کرد: این مردم را باید حفظ کرد، یادمان نرود که به مردم نامهربانی نکنیم.

۳۵ درصد مجروحان جنگی ۱۲ روزه در مراکز زیر مجموعه دانشگاه شهید بهشتی درمان شدند

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این آیین از کارکنان خدمت حوزه سلامت تقدیر کرد و گفت: حدود ۳۵ درصد کل مجروحین در این جنگ را همکاران ما با سختی و مشقت معالجه کردند و روزهای متعددی در بیمارستان‌ها ماندند.

محمد اسماعیل قیداری با بیان اینکه دفاع، مبارزه ای است برای حفظ جان، ناموس و آیین ، اعلام کرد: مهمترین ویژگی این دفاع مشارکت جمعی بود و برای ساختن ایران نیز به این مشارکت عمومی نیاز داریم.