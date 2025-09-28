به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی عبدالله‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر و رئیس انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان، در همایش «حمایت اجتماعی از خانواده‌های زندانیان» که با حضور مسئولان، خیرین و فعالان اجتماعی در شهرستان چالوس برگزار شد، بر ضرورت تغییر نگاه عمومی، تقویت مشارکت خیرین و فراهم‌سازی بسترهای قانونی برای بازگشت مؤثر خانواده‌های زندانیان به جامعه تأکید کرد.

عبدالله‌پور با اشاره به اهداف این نشست گفت: ایجاد نور امید در دل خانواده‌های زندانیان، نه‌تنها به اصلاح فرد زندانی کمک می‌کند، بلکه زمینه بازگشت سالم او به جامعه را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه چالش‌هایی همچون اَنگ‌زنی اجتماعی و مشکلات مالی سبب سرخوردگی خانواده‌های زندانیان می‌شود، افزود: نجات یک خانواده، نجات یک نسل است. از خیرین تقاضا داریم در حد توان به کمک این قشر آسیب‌پذیر بشتابند.

دادستان نوشهر با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه عمومی نسبت به خانواده زندانیان اظهار داشت: باید به جای قضاوت، به همراهی و حمایت از این خانواده‌ها بپردازیم. مسئولان نیز باید زمینه‌های قانونی لازم را فراهم کنند تا این خانواده‌ها بتوانند با عزت به جامعه بازگردند و در اصلاح اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زندانیانی که آزاد می‌شوند، باید از سوی جامعه پذیرفته شوند. آنان در زندان فرصتی برای اصلاح داشته‌اند و نباید با نگاه مجرمانه به آنان نگریست. حمایت از خانواده زندانیان، در واقع حمایت از آینده جامعه است.