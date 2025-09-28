با راه‌اندازی کارخانه بازفرآوری تیلینگ، سالانه ۱۸۰ هزار تن کنسانتره آهن هماتیتی با عیار ۶۰ تا ۶۲ درصد و ۵۰ هزار تن کنسانتره فسفات با عیار ۳۳ تا ۳۴ درصد تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران (ایمپاسکو)، مدیر مجتمع فسفات اسفوردی، از مجتمع‌های تحت نظارت ایمپاسکو با بیان اینکه شمارش معکوس برای راه‌اندازی کارخانه بازفرآوری تیلینگ عیاردار در مجتمع فسفات اسفوردی آغاز شده است، گفت: این کارخانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری قرارگاه سازندگی خاتم ساخته می‌شود و طبق برنامه تا یک ماه آینده وارد مدار تولید خواهد شد.

حسن باقری افزود: این طرح توسعه‌ای در قالب الحاقیه دوم قرارداد واگذاری مجتمع فسفات به هلدینگ صنعتی و معدنی وابسته به قرارگاه خاتم تعریف شده است. در بازدید اخیر معاون اکتشاف و بهره‌برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، آخرین وضعیت پیشرفت کار با حضور مدیران و کارشناسان کارخانه بررسی شد.

وی ادامه داد: اقدامات تکمیلی و نهایی‌سازی تجهیزات تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد و راه‌اندازی رسمی کارخانه انجام خواهد شد. با بهره‌برداری از این طرح سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن باطله فسفات به چرخه تولید بازگردانده می‌شود که منجر به تولید ۱۸۰ هزار تن کنسانتره آهن هماتیتی با عیار ۶۰ تا ۶۲ درصد و ۵۰ هزار تن کنسانتره فسفات با عیار ۳۳ تا ۳۴ درصد خواهد شد.

مدیر مجتمع فسفات اسفوردی تاکید کرد: این طرح علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات معدنی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی و ایجاد ارزش افزوده در مجتمع ایفا خواهد کرد.