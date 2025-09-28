امروز: -
مکانیسم ماشه، اقدام نمایشی یا ضربه واقعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۱۵:۵۰
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
خسوف در بیروت
مقایسه تحریم‌ها
ایران مسیر تقویت جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را ادامه می‌دهد

تاب آوری صنعت کشتی رانی و مقابله با تحریم ها

مذاکره با آمریکا؛ راه حل یا تله‌ای راهبردی؟

درخواست آمریکا درباره مکانیسم ماشه پذیرفتنی نیست

قالیباف: اجرای اسنپ بَک غیرقانونی است

برچسب ها: مکانیسم ماشه ، تحریم اقتصادی ، تحریم ایران
