به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آقای مختاری با کسب ده‌ها نشان خوشرنگ در میادین مختلف بین المللی یکی از پرافتخارترین ورزشکاران کشورمان محسوب می‌شود.

این قهرنان ارزنده ایران تاکنون در رقابت‌های جهانی صاحب چند نشان طلا، نقره و برتز شده است.

برای تک تک این ورزشکاران به نام کشور همچون دیگر قهرمانان ایران عزیز تلاش زیادی شده است.

ورزشکار پر افتخار کشورمان هرچند در مسیر کسب قهرمانی‌ها دشواری‌ها و سختی‌های زیادی را لمس کرده، اما برای ایران عزیز و پرچم زیباش هرکاری لازم باشد انجام می‌دهد و این بار هم در رقابت‌های جهانی با آمادگی کامل به دنبال کسب نشان طلا است.

دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان از ۵ تا ۱۳ مهر در شهر دهلی نو، پایتخت کشور هند برگزار می‌شود و از استان اصفهان علیرضا مختاری و هاجر صفرزاده قهرمانان پرافتخار استان اصفهان در تیم ملی ایران حضور دارند.

در این مسابقات که در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» برگزار می‌شود، بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار شرکت کننده برای کسب ۱۸۶ نشان رقابت خواهند کرد.