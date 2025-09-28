

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه برگزار شد، دکتر رنجبر ضمن تبریک به دانشجویان برگزیده، موفقیت آنان را نشانه توان علمی و جایگاه برجسته دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه آموزش عالی کشور دانست و بر حمایت همه‌جانبه از استعداد‌های برتر علمی تأکید کرد.

رنجبر تاکید کرد: حضور شما دانشجویان افتخارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی، افتخاری بزرگ برای دانشگاه و کشور سرافراز جمهوری اسلامی ایران است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت نقش دانشجویان در ایجاد امید و انگیزه در دانشگاه و جامعه، گفت: کاری که شما انجام می‌دهید، امید را در سراسر دانشگاه‌های کشور و جامعه زنده می‌کند و نشان‌دهنده بالندگی و نشاط جوانان ماست. زحمات اساتید و پشتیبانی دانشگاه، زمینه‌ساز موفقیت شماست و امیدوارم بتوانید به نحو احسن از این فرصت‌ها استفاده کنید.

وی با بیان اینکه علاوه بر جایزه نقدی عضویت وابسته در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به دانشجویان مدال آور اعطا می‌شود، اظهار کرد: این عضویت فرصتی برای رشد علمی، حمایت مالی و معنوی و حضور فعال در پروژه‌های پژوهشی است. دانشگاه آزاد اسلامی با سرمایه‌گذاری مالی و انسانی، از پژوهشگران برتر حمایت می‌کند و امکانات لازم برای پیشرفت شما فراهم شده است.

رنجبر با گرامیداشت یاد شهید دکتر طهرانچی افزود: شهید طهرانچی بسیار به این موارد علمی اهمیت می‌داد.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی امکانات و تجهیزات برای پیشرفت تحصیلی و پژوهشی شما مهیا شده است و از امروز انتظار داریم تلاش شما چندین برابر شود. این حرکت علمی و پژوهشی، موجب شادی و بلوغ ملت شریف ایران است و رهبر انقلاب نیز بر لزوم خیزش علمی جدید در کشور تأکید کرده‌اند. موفقیت امروز شما، نشانه بالندگی دانشگاه و امید برای آینده کشور است.



در ادامه جلسه دکتر ادهمی مقدم، سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیدند تشکر کنم.

سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت یادگیری عمیق، کار تیمی و تفکر فراتر از درس‌های تئوری و واحد‌های درسی اظهار داشت: پزشکی و رشته‌های علوم پزشکی زمانی ارزشمند هستند که در خدمت انسانیت باشند، چراکه بدون حضور انسان، تشخیص و درمان بیماری‌ها معنایی نخواهد داشت.

ادهمی ادامه داد: همان‌طور که استادان اشاره کردند، المپیاد نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغازی است برای پژوهش، نوآوری و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر برای سلامت مردم.



در ادامه جلسه دکتر حسن‌پور، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: خیلی خوشحالیم و خدا را شاکریم که برای سومین سال متوالی در خدمت شما هستیم. مشاهده موفقیت‌های دانشجویان هر سال رنگین‌تر و پربارتر می‌شود؛ از پنج مدال شروع کردیم و اکنون به شش مدال طلا رسیده‌ایم. می‌دانیم که درخشیدن در این عرصه چقدر سخت است و هر موفقیتی حاصل تلاش مستمر و همت بالای شماست.

وی افزود: دانشجویان امروز مدال‌آور، خود منتور و الگو برای سایرین هستند و این نشان‌دهنده خصلت مربیگری در شماست.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان جزئیات المپیاد گفت: هفدهمین المپیاد دیر آغاز شد و تحت نظارت وزارت بهداشت با تغییرات جدید در هفت حیطه برگزار شد. این المپیاد در ده منطقه آمایشی برگزار شد و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد همراه با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اقدامات اجرایی و پشتیبانی‌های لازم را فراهم کردند.

وی ادامه داد: آزمون‌های اولیه در ۹۶ واحد دانشگاهی به صورت هماهنگ برگزار شد و از میان ۷۹۲ شرکت‌کننده، ۵۲ نفر به مرحله دوم کشوری راه یافتند. در نهایت، ۲۹ نفر برگزیده نهایی معرفی شدند و برای اولین بار همه این ۲۹ نفر جایزه نقدی دریافت کردند. در نهایت شش مدال طلا، ۱ نقره، ۳ برنز و ۲ دیپلم افتخار کسب شد.

حسن‌پور در پایان تأکید کرد: این موفقیت حاصل همدلی، همراهی سرپرستان مناطق المپیاد، حمایت دبیران و تلاش‌های سازنده معاونت علوم پزشکی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است. امیدواریم با اتکا به خداوند متعال، شاهد استمرار درخشان دانشگاه آزاد در تمامی عرصه‌های ملی و جهانی باشیم و دانشجویان با عزمی راسخ راه علم، خدمت و افتخار را ادامه دهند.

نشان آوران دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به ارائه نظرات خود پرداختند.

این دانشجویان از عملکرد، حمایت و پشتیبانی دانشگاه ابراز خرسندی کردند و تأکید کردند که این همراهی و امکانات فراهم‌شده نقش مهمی در موفقیت‌های آنان داشته است.

در پایان با حضور دکتر رنجبر و مسئولان دانشگاه از نشان آوران قدردانی به عمل آمد.

نشان آوران دانشگاه آزاد اسلامی در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به شرح زیر هستند:

علی کامگار: نشان طلای گروهی و نشان نقره انفرادی

محسن خوروش: نشان طلای گروهی

نگین علی‌دوست ذوقی: نشان طلای انفرادی

فرسیما زنگی‌آبادی: نشان طلای گروهی

ریحانه صادقی: نشان طلای گروهی

یزدان ملک پور: نشان طلای گروهی

فاطمه ولی‌زاده حیدرلو: نشان برنز گروهی



الهه آوردخانی: نشان برنز گروهی

فاطمه شمس: نشان برنز گروهی