رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد: طرح «پاتوق شهروندی» عصرهای پنجشنبه و جمعه در پارکهای یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین ترکی گفت: با هدف ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و آموزشهای کاربردی شهروندی، طرح «پاتوق شهروندی» عصرهای پنجشنبه و جمعه در پارکهای یزد برگزار میشود؛ برنامهای که با استقبال چشمگیر خانوادهها، به ویژه کودکان و نوجوانان، به بستری برای آموزش، سرگرمی و همدلی اجتماعی تبدیل شده است.
وی افزود: این برنامه با اجرای سرودهای نمایشی، تئاتر خیابانی و نمایشهای تعاملی با موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی، ایمنی، آتشنشانی و مسئولیتهای اجتماعی تلاش دارد مفاهیم مهم و کاربردی را در قالبی جذاب و قابل فهم برای همه گروههای سنی ارائه دهد.
ترکی با اشاره به حضور فعال مربیان سازمان آتشنشانی و جمعیت هلالاحمر یزد در این طرح اظهار داشت: آموزشهای ایمنی و امدادی از بخشهای کلیدی «پاتوق شهروندی» است که با استقبال گسترده خانوادهها مواجه شده و نقش مهمی در افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: استقبال گرم شهروندان از این برنامه نشاندهنده نیاز و علاقه جامعه به آموزشهای کاربردی در محیطی شاد و صمیمی است و امیدواریم با استمرار این طرح، گامهای مؤثری در مسیر توسعه فرهنگ شهروندی و ارتقای کیفیت زندگی شهری برداشته شود.