همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم یادواره بخش چنداردر روستای کردان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ یادوارهها نهتنها تجدید عهد با آرمانهای شهداست، بلکه فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان محسوب میشود. شهدای بخش چندار، گنجینهای از افتخار برای منطقه هستند.
سردار سید جواد موسوی از فرماندهان جبهه مقاومت با اشاره به نقش بیبدیل شهدای دفاع مقدس در حفظ امنیت و عزت کشور، گفت: شهدا چراغ راه ملت ایران هستند و مقاومت امروز ما، ریشه در ایثار دیروز آنان دارد.
حجتالاسلام سید علیاکبر افتخاری، امام جمعه بخش چندار نیز با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان، اظهار داشت: یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی ارزشهای انقلاب و تقویت روحیه ایثار در جامعه است.
این مراسم در راستای دومین کنگره ملی ۵۵۸۰شهید استان برگزار شد
بخش چندار ۱۱۷ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این مراسم، یادآور فداکاریهای آنان در دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی بود.