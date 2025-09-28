به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، و به نقل از سازمان فضایی ایران، امروز (۶ مهرماه ۱۴۰۴) و در حاشیه نمایشگاه الکامپ، تفاهم نامه همکاری در زمینه ایجاد مرکز نوآوری در حوزه فضایی میان سازمان فضایی ایران و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد.

این تفاهم نامه که به امضای دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و دکتر مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات رسید با هدف توسعه و رشد فناوری‌های نوین در حوزه فضایی با تمرکز ایجاد مرکز نوآوری در سایت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقد شد.

ایجاد شبکه‌سازی و هم‌افزایی میان بازیگران زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه فضایی کشور با بهره‌مندی از فعالیت تخصصی و ملی پارک، توسعه زنجیره ارزش و حمایت از اشتغال تخصصی و پایدار در حوزه فضایی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای استقرار و حمایت از تیم‌های نوآور، استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپای فعال در حوزه فضایی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.