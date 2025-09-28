به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طاهر کیامهر با همراهی جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت ضمن بازدید از روند اجرای طرح تعمیر و بهینه سازی روشنایی جاده شهید کلانتری وضعیت بیش از ۳۲۰ پایه روشنایی مورد نیاز در این مسیر را مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: با توجه به اهمیت جاده شهید کلانتری به عنوان یکی از محور‌های پرتردد استان، بهینه سازی روشنایی این مسیر با هدف رفاه حال مردم و افزایش ایمنی مسیر؛ به طول پانزده کیلومتر، در اولویت کاری شرکت قرار گرفت.

طاهرکیامهر افزود: بازسازی پایه‌های آسیب دیده، اصلاح شبکه تغذیه برق، و تجهیز بخشی از مسیر به سیستم‌های کنترلی به روز و تجهیزات روشنایی کم مصرف بخشی از اقدامات انجام شده در این عملیات است که به همت همکاران و اکیپ‌های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان صورت گرفته است.