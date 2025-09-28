مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که پل فیروزآباد، به عنوان مهم‌ترین گلوگاه ترافیکی استان، مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند و تا نیمه اول آبان به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از نزدیک شدن به زمان افتتاح پل فیروزآباد به عنوان یکی از حیاتی‌ترین نقاط ترافیکی استان تهران خبر داد.

به گفته وی، این پروژه که گلوگاه اصلی ترافیک استان محسوب می‌شود، در حال حاضر مراحل نهایی ساخت و اجرا را با موفقیت سپری می‌کند.

خالقی در تشریح زمان‌بندی افتتاح اظهار کرد: به همت تمامی دست‌اندرکاران اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و با فعال‌سازی کامل تمامی جبهه‌های کاری، پل فیروزآباد قطعاً تا نیمه آبان امسال به بهره‌برداری نهایی خواهد رسید.

این مقام مسئول همچنین به وضعیت پروژه‌های دیگر اشاره کرد و گفت که با وجود تنگناهای اعتباری موجود، پروژه احداث کمربندی قلعه نو با طول سه کیلومتر همچنان فعال بوده و با قدرت در حال اجرا است تا مسیرهای جایگزین ترافیکی استان تقویت شوند.