نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با تأکید بر لزوم انتقال روحیه مقاومت و مدیریت موفق دفاع مقدس و «جنگ ۱۲ روزه» به عرصههای پیشرفت، افزود: اگر همان سبک مدیریتی و روحیه جهادی در جهاد علمی، صنعتی و اجتماعی به کار گرفته شود، پیروزی حتمی است و هیچ بنبستی باقی نخواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام والمسلمین حسینی در نشست تبیینی «دفاع مقدس ۱۲ روزه» در دانشگاه علمی کاربردی استان گفت: ظرفیتهای بهوجود آمده پس از انقلاب اسلامی را دستاوردهایی عظیم خواند که گاهی از آن غفلت میشود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه مبنی بر اینکه خدای ما همان خدای دهه شصت است، تصریح کرد: همان معجزاتی که ما در روزهای جبهه و در برابر ابرقدرتها با دست خالی دیدیم، با همان روحیه، همان نیت و همان نشاط انقلابی در سنگر علم و صنعت نیز قابل تکرار است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به تجربه موفقیتآمیز در دفاع مقدس هشت ساله و دوازده روزه که منجر به حفظ وجبی از خاک کشور نشد، تأکید کرد:اگر دقیقاً از همان فرمول، همان روش و همان سبک مدیریتی که توانستیم در جهاد نظامی بر دشمن فائق بیاییم، در جهاد علمی، جهاد صنعتی و جهاد اجتماعی نیز استفاده کنیم، پیروزی قطعاً محقق خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی با یادآوری نام شهدای پیشرو در عرصههای مختلف، تأکید کرد که باید رویه اتاق جنگ را در سنگر خود به کار گیریم.
وی افزود:جهاد شهید شهریاریها در عرصه علمی، دقیقاً با همان سبک و سیاقی بود که باکریها، همتها و زینالدینها در عرصه نظامی در صحنه بودند. اگر کسی به چنان روحیهای برسد که موانع را کنار بزند و بنبست قائل نباشد، در عرصه سلامت، خدمات اجتماعی یا زیرساختها، هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد : در جنگ ترکیبی امروز، بخشی از عزیزان در سنگر علم و فناوری و بخشی دیگر در سنگر جهاد نظامی و امنیتی در حال انجام وظیفه هستند و رمز پیروزی، حفظ روحیه جهادی است که در دوران جهاد سازندگی و بنیانهای انقلابی دهه ۶۰ رکوردشکنی کرد و هنوز برخی از آن رکوردها شکسته نشده است.