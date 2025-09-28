پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، از افزایش پاداش پرداختی به گزارش دهندگان ماینر غیرمجاز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مهندس طاهر کیامهر گفت: براساس ابلاغ جدید دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو افزایش تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای گزارش دهندگان ماینر غیرمجاز با هدف حفظ پایداری شبکه برق را شامل میشود.
وی افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه و یکسانسازی محاسبه خسارات به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا خواهد شد و طبق مصوبه جدید که از ابتدای مهرماه اجرایی میشود، پاداش گزارش مردمی از فعالیت ماینر غیرمجاز به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز گزارش شده یک میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه میشود و سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشدهندگان تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همچنین خاطر نشان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارزها، بار سنگینی را به شبکه تحمیل میکند که نتیجه آن کاهش پایداری و افزایش ریسک خاموشیها است که مقابله با این پدیده شوم نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است تا انرژی این سرمایه مهم و حیاتی توسط افراد سودجو به تاراج نرود.
کیامهر در پایان یادآور شد: هم استانیها میتوانند جهت همراهی با اجرای این طرح ملی و جلوگیری از تضییع سرمایههای اجتماعی در صورت مشاهده هر گونه فعالیت ماینر غیرمجاز در اماکن مسکونی، تجاری، صنعتی و ... و یا مشاهده موارد مشکوک در این زمینه گزارشهای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع داده و پاداش ۳۰۰ میلیونی بهرهمند شوند.