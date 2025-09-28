به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شده بود، عصر امروز (ششم مهر) با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید.

در دیدار فینال این رقابت‌ها تیم‌های ایتالیا و بلغارستان به مصاف یکدیگر رفتند و لاجوردی پوشان ایتالیا سه بر یک به پیروزی رسیدند و جام قهرمانی را بالا بردند.

بلغارستان در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۰ مغلوب شد تا به مقام نایب قهرمانی اکتفا کند.

تیم ملی والیبال ایتالیا مرحله مقدماتی قهرمانی جهان را در گروه ششم آغاز کرد و با دو برد مقابل اوکراین و الجزایر و یک شکست مقابل بلژیک با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

لاجوردی پوشان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها بودند، در مراحل بعدی مسابقات به ترتیب آرژانتین، بلژیک و لهستان را شکست دادند و فنیالیست شدند.

ایتالیا در آخرین مسابقه خود نیز بلغارستان را از پیش روی برداشت تا در نهایت با شش برد و یک شکست به پنجمین قهرمانی خود در این رقابت‌ها دست یابد و جام ۲۱ را از مانیل به رم ببرد.

تیم ملی والیبال زنان ایتالیا نیز در سال ۲۰۲۵ عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد تا این کشور دبل قهرمانی کرده باشد.

تیم ملی والیبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بود که در مرحله مقدماتی دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند، اما در این مرحله مغلوب جمهوری چک شدند تا با کسب مقام هشتم جهان به کار خود پایان دهند.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.