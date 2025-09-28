پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کیفیت پایین آرد و نان در مازندران، خواستار اقدام فوری برای تأمین نان باکیفیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عمران عباسی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت نامطلوب آرد و نان در استان، گفت: متولیان و دستگاههای مسئول استانی باید بهگونهای عمل کنند که نان باکیفیت بر سر سفره مردم قرار گیرد.
وی افزود: نان قوت لایموت مردم است و حذف نان باکیفیت از سفره مردم به دور از عدالت اجتماعی است چرا که نان آنقدر اهمیت دارد که حاکمیت حاضر است برای تامین آن یارانه بپردازد تا مردم به راحتی به این قوت غالب دسترسی پیدا کنند.
عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رضایت مردم در مصرف نان را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: بر همه مسئولان تکلیف است که این نیاز و مطالبه مردم را جدی بگیرند.
عباسی با اشاره به پیگیری این مشکل توسط مجمع نمایندگان در دیوان محاسبات استان گفت: اگرچه از صنعت آرد استان باید حمایت شود ولی این دلیل نمیشود که ما شاهد آرد بی کیفیت در استان باشیم و با مخالفت از ورود آرد استان گلستان مانع بهره مندی هم استانیها از آرد با کیفیت شویم.
وی با اشاره به نگرانیهای مردم نسبت به کیفیت نامناسب آرد و نان گفت: نباید تامین و عرضه آرد در مازندران فقط در انحصار یک گروه و حمایت از او خلاصه شود بلکه باید به نوعی مدیریت شود که گندم و آرد مطلوب از گروههای دیگر حتی از روسیه هم شده تامین شود تا در سفره مردم مازندران نان با کیفیت قرار بگیرد.
عباسی اظهار داشت: نان برای جان آدمی و با هزاران زحمت به دست میآید و همه ما وظیفه مندیم با کمترین درنگ، بیشترین تلاش را در بهبود وضع آرد و نان استان مازندران داشته باشیم.