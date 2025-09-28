پخش زنده
معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: همزمان با التهاب روانی بازار رمزارز پس از اعلام مکانیسم ماشه، این بازار با مداخله بانک مرکزی کنترل شد و صرافیهای رمزارز تحت نظارت سختگیرانهتری قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا گچپز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، از اعمال محدودیتهای جدید برای خرید و نگهداری رمزپولهای پایه ثابت از جمله تتر خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر خریداری یا معادل ۱۰ هزار دلار را در کیف پول خود نگهداری کند.
وی هدف از این اقدام را کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و ضرر و زیان مجموعههایی دانست که نسبت به خرید و فروش این رمزپولها اقدام میکنند و افزود: «شرایط رمز ارزهای ثابت تحت کنترل شبکههای بینالمللی است و بانک مرکزی باید برای محافظت از ذینفعان، محدودههایی ایجاد کند تا از ریسکهای بیشتر جلوگیری شود.»
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه جزئیات دیگر این مصوبه در هفتههای آینده اعلام خواهد شد، تصریح کرد: «در این مرحله تلاش شده صرافیهای رمزارز تحت کنترل بیشتری قرار گیرند؛ هم به واسطه ریسکهایی که به کشور وارد میکنند و هم به دلیل ریسکهایی که در سطح بینالملل برای معاملات این رمز ارزها وجود دارد.»
گچپز زاده همچنین با اشاره به فضای ایجاد شده پس از اعلام مکانیسم ماشه و رأی نیاوردن طرح چین و روسیه در شورای امنیت، گفت: «در این شرایط، عملاً اظهارنظرها درباره ایران زیاد شد و ما شاهد التهاب شدید در بازار رمزارزها بودیم که با مدیریت بانک مرکزی کنترل شد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان نظارت بر رمزارزهای خارجی وجود دارد، توضیح داد: «کنترل بر رمزارزهایی مانند بیتکوین به این راحتی امکانپذیر نیست؛ اما رمزارز ثابت مانند تتر از طریق صرافیهای داخلی و اختیارات بانک مرکزی برای دسترسی به اطلاعات دارندگان و معاملهگران در بازار صرافی، قابل رصد است؛ هرچند در خارج از کشور چنین امکانی وجود ندارد.»