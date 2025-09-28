پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی بخشنامه اجرایی مربوط به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، عوارض تردد از حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی مالک خودرو کسر خواهد شد و بانکها موظف به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای پرداخت خودکار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه اجرایی آییننامه پرداخت الکترونیکی عوارض تردد در آزادراههای کشور را به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.
این بخشنامه که بر اساس بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مصوبه هیئت وزیران (شماره ۴۶۴۱۶/ت۶۳۸۴۱ﻫ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۴) تدوین شده، گام مهمی در جهت تسهیل و هوشمندسازی نظام پرداخت عوارض جادهای محسوب میشود.
بر اساس ماده (۲) آییننامه اجرایی، پرداخت عوارض و جرایم تردد در آزادراهها منحصراً باید از طریق حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی متصل به حساب بانکی مالک خودرو صورت پذیرد. در این راستا، بانک مرکزی موظف شده است از طریق سکو (پلتفرم)های پرداخت، امکان معرفی یکی از حسابهای کاربران برای پرداخت خودکار عوارض و جرایم را فراهم نماید و مقدمات فنی این اقدام در حال پیادهسازی است.
همچنین، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم شدهاند که شرایط لازم برای اختیار پرداخت خودکار عوارض و جرایم را برای مشتریان خود فراهم کنند و باید به قید تسریع، امکان اجرایی نمودن این تکلیف قانونی را میسر سازند.
در صورت بروز هرگونه ابهام فنی یا عملیاتی در این خصوص، دستگاههای مذکور موظفاند مراتب را از طریق حوزه فنی مربوط در بانک مرکزی پیگیری و استعلام نمایند. اجرای این بخشنامه در راستای توسعه پرداختهای الکترونیکی و ارتقاء نظارت بر ترددها در آزادراههای کشور دنبال میشود.