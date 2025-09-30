رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که جنبش حماس سه یا چهار روز فرصت دارد تا به طرح توقف جنگ در غزه پاسخ دهد و اگر این توافق را رد کند، «اسرائیل» هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران قبل از خروج از کاخ سفید گفت: منتظریم حماس با پیشنهاد‌های صلح موافقت کند.

ترامپ در ادامه با لحنی تهدیدآمیز و بیان اینکه «فرصت زیادی برای مذاکراه با حماس وجود ندارد»، مدعی شد: حماس ۳ یا ۴ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و اگر این توافق را رد کند، اسرائیل هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.

وی همچنین در نشستی با حضور فرماندهان آمریکایی در ویرجینیا ادعا کرد: اگر حماس با طرح پایان جنگ در غزه موافقت نکند، شرایط برای این گروه بسیار سخت خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که اگر طرح او برای پایان جنگ غزه موفقیت آمیز باشد، به منزله پایان جنگ‌های متعددی خواهد بود.

این اظهارات ترامپ در حالی است که یک مقام آگاه فلسطینی تأیید کرد که حماس روز سه‌شنبه ۸ مهر بررسی طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای نوار غزه را در میان رهبری خود و با گروه‌های فلسطینی آغاز کرده است.

یک مقام دیگر فلسطینی تأیید کرد که این جنبش پس از دریافت نسخه‌ای از طرح ترامپ از «برادران قطری و مصری» خود، مشورت‌های خود را در مورد این طرح آغاز کرده است.

حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که این جنبش از همه ایده‌ها و پیشنهاد‌ها برای راه‌حل استقبال می‌کند، اما بدون اینکه اصول ملی ما به خطر بیفتد. وی خاطرنشان کرد که مقاومت در برابر اشغالگری یک حق مشروع است و با همه قوانین بین‌المللی سازگار است.