رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید یک میلیون و ۱۲ هزار تن شلتوک، امسال در شالیزار‌های استان خبر داد و گفت: تولید این مقدار شلتوک ۵ درصد بیشتر از پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی با قدردانی از تلاش کشاورزان و شالیکاران گیلان گفت: امسال یک میلیون و ۱۲ هزار تن شلتوک برنج در ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار استان برداشت شد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲۳ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان به کشت ارقام بومی شامل هاشمی، علی کاظمی، جمشیدجو و دم سیاه اختصاص یافت، افزود: در ۱۵ هزار هکتار هم ارقام اصلاح شده مانند خزر، شیرودی، فجر و آنام کشت شد تا علاوه بر افزایش میزان تولید، ارقام مقاوم برنج در برابر آفات و بیماری‌ها تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اهمیت کشت و زرع ماشینی برای صرفه جویی در وقت، هزینه و کاهش ضایعات برنج، گفت: امسال ۸۶ درصد عملیات زراعی کاشت، داشت و برداشت برنج در استان به صورت ماشینی انجام شد و ۹۲ درصد محصول برنج هم با استفاده از ۴ هزار و ۹۲۵ دستگاه کمباین ویژه برنج برداشت شد.

صالح محمدی با اشاره به پرداخت بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شالیکاران گیلان برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی در سال جاری، افزود: اجرای طرح‌های حمایتی زراعت برنج شامل طرح جهش تولید در هزار و ۵۵ هکتار شالیزار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، طرح انتخاب مشارکتی ارقام برنج و طرح انتخاب مشارکتی تغذیه گیاهی در ۱۵ شهرستان، موجب افزایش بهره وری، ارتقاء کیفیت محصول و تضمین امنیت غذایی در استان شده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده برای توسعه بهره وری کشاورزی در گیلان، گفت: توزیع بیش از هزار تن بذر شامل ارقام محلی و اصلاح شده، تامین بیش از ۴۶ هزار تن کود شیمیایی شامل اوره، فسفاته و پتاسه و اجرای عملیات بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در بیش از ۵ هزار هکتار شالیزار از دیگر اقدامات تخصصی و حمایتی سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای حمایت از کشاورزان استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، موفقیت کشاورزان استان در تولید را نتیجه تعهد و همت کشاورزان و برنامه‌ریزی کارشناسان این سازمان برای توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت محصول عنوان کرد.