به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال آمده است: با عنایت به اهمیت بالای برگزاری مطلوب و حرفه‌ای مسابقات لیگ برتر مردان باشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۴ و در راستای ارتقاء سطح کیفی رقابت‌ها و افزایش دقت و صحت تصمیمات داوری، به اطلاع می‌رساند سازمان لیگ به عنوان نهاد متولی برگزاری این رقابت‌ها، استفاده از سیستم ویدئو چک را برای همه دیدار‌های این دوره از مسابقات به طور الزامی تصویب کرده است؛ لذا از آنجا که بهره‌مندی از این فناوری نقش مهمی در افزایش عدالت و سلامت رقابت‌ها ایفا می‌نماید، مقتضی است باشگاه‌ها نسبت به خرید و یا تأمین راه‌اندازی سیستم ویدئو چک در زمان میزبانی اقدام نمایند. فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای استفاده بهینه از این سامانه، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت رقابت‌ها و ارتقاء جایگاه لیگ برتر خواهد داشت. بدینوسیله انتظار می‌رود باشگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۳ مهر آغاز می‌شود.