سردار اباذری از رزمندگان مدافع حرم در یادواره شهدای روستای تیرتاش، با تأکید بر نقش شهدا در امنیت کشور، پیشرفتهای ایران را حاصل خونهای پاک آنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار اباذری از رزمندگان مدافع حرم در سیامین یادواره ۲۱ شهید روستای تیرتاش بخش کلباد شهرستان گلوگاه با اشاره به نقش شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: شهیدان با نثار جان خود، رسم مردانگی، عزت و خودگذشتگی را در تقویم هشت ساله دفاع مقدس ماندگار کردند تا ایران از آسیب دشمنان در امان بماند.
وی با اشاره به دستاوردهای صنعت هستهای کشور در حوزههای انرژی، کشاورزی، محیط زیست، پزشکی و سلامت، این پیشرفتها را خار چشم دشمنان دانست و افزود: ابرقدرتها تاب دیدن این پیشرفتها را ندارند و با غوغاسالاری تلاش میکنند مانع رشد جمهوری اسلامی ایران شوند.
سردار اباذری حضور مردم در یادوارهها را تجلیل از مقام شامخ شهدا دانست و تصریح کرد: امروز به برکت خون شهدا، نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر حکومتهای دیکتاتوری جهانی با عزت و اقتدار ایستاده است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف کشور گفت: مردم بصیر و آگاه ایران نقشههای آنان را نقش بر آب خواهند کرد. هر جا نام شهدا برده شود، آنجا نورانی میشود؛ چرا که فرهنگ کشور ما از ایثار و شهادت غنی است.
سردار اباذری افزود: فرهنگ ایثار و شهادت پیش از انقلاب اسلامی کمرنگ بود، اما امام راحل با رهنمودهای خود این فرهنگ را بسط داد و امروز در جایجای ایران اسلامی، شهدا در حال درخشش هستند.
وی در پایان تأکید کرد: هر آنچه امروز داریم، به برکت خون شهداست. آنان با جانفشانی خود از عزت و اقتدار کشور در برابر ناملایمات دفاع کردند.
گفتنی است شهرستان گلوگاه در طول جنگ تحمیلی، ۳۵۰ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.