به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشت روز سرباز با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، برگزار و از سربازان یگان حفاظت قوه قضاییه مستقر در کاخ دادگستری تقدیر شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم با تبریک میلاد خجسته حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) از زحمات سربازان یگان حفاظت قوه قضاییه مستقر در کاخ دادگستری قدردانی کرد.

وی با اشاره به روایتی ازامیرالمومنین (ع) درباره اهمیت قوای نظامی درعزّت دین و امنیت جامعه گفت: امام علی علیه السلام می‌فرمایند: الجُنُوُد بِإذنِ اللّه ِ حُصُونُ الرَّعیَّةِ وَ زَینُ الوُلاةِ وَ عِزُّالدِّینِ وَ سُبُلُ الأَمنِ وَ لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیِّةُ إلاّ بِهِم؛ سربازان، به اذن خداوند، دژ مردم، زینت زمامداران، مایه عزّت دین و امنیّت‌اند و کار شهروندان، جز به آنان استوار نمی شود.

وی افزود: سربازان با صبر، تلاش و ایثار خود در خط مقدم امنیت قرار دارند و نقش بی‌بدیلی در حراست از انقلاب اسلامی و صیانت و دفاع از مرزهای کشور ایفا می‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت سربازان در رصد، صیانت و نگهبانی از یک مجموعه گفت: در تمام دنیا خدمت سربازی انجام می‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران زمانی که بحث مکتب و دین به میان می‌آید تعریف سربازی متفاوت می‌شود، سربازی در نظام ما با توجه به معنا و مفهوم آن عنوان بسیار مقدسی است.

حجت الاسلام منتظری خطاب به سربازان حاضر در جلسه گفت: صداقت و پاکدامنی در هرکاری جزء بهترین مولفه‌ها است، وقتی امنیت یک مجموعه به شما سپرده می‌شود طبق تعهد و وظیفه و مطابق مقررات عمل کنید.

رئیس دیوان عالی کشور بر حفظ جایگاه و حرمت سربازان تاکید کرد و افزود: حرمت سربازان از سوی مافوق و مسئولین امر باید رعایت شود، همه سربازان در رده بسیار ارزشمندی قرار گرفته‌اند و احترام به آنها برای همگان لازم و ضروری است.

سروان احمد عبداللهی جانشین فرمانده یگان حفاظت واحدهای قضایی و ملی در این مراسم به بیان برخی مشکلات موجود و لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز آسایشگاه‌های سربازان در مجموعه دیوان عالی کشور پرداخت.

این مراسم با حضور علی اکبر بختیاری عضو معاون رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، حجت الاسلام نبی اله کرمی مدیر حفاظت واحدهای قضایی و ملی، سرهنگ بهروز قربانی کیا فرمانده یگان حفاظت کاخ دادگستری، سروان احمد عبداللهی جانشین فرمانده یگان حفاظت واحدهای قضایی و ملی برگزار شد و در پایان این مراسم با اهدای گل و هدیه از زحمات و خدمات سربازان وظیفه مستقر در دیوان عالی کشور قدردانی شد.