عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه پیش‌نویس نحوه تنظیم لایحه بودجه سنواتی با هدف تسهیل و تسریع رسیدگی به بودجه سنواتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رحیم زارع در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۶ مهرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مجلس گفت: بررسی نحوه جمع بندی گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستورکار نشست کمیسیون بودجه بود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه به ارائه گزارش عمکلرد خود در این رابطه پرداختند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه درباره سازوکار‌های نحوه گزارش‌دهی مباحثی طرح و مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس مکانیزم تعیین شده در کمیسیون، این گزارش را نهایی و ارائه کند که در نهایت بعد از بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه به صحن ارائه می‌شود.

زارع گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی گزارش عملکرد یک ساله اجرای قانون برنامه هفتم وزارتخانه‌های مرتبط، حدود ۲۰ روز فرصت دارند و درنهایت گزارش نهایی برای ارائه به صحن، توسط کمیسیون بودجه مجلس اماده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دستورکار بعدی این کمیسیون خاطرنشان کرد: بررسی پیش نویس نحوه تنظیم لایحه بودجه سنواتی دستور کار بعدی اعضای کمیسیون بود که با توجه به اینکه قرار است لایحه بودجه بدون احکام ارسال شود، باید ابتدا لایحه مذکور از سوی دولت ارائه شود تا بر اساس آن بودجه‌های سنواتی تنظیم و به تصویب برسد.