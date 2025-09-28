به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری پویش فرهنگی ـ هنری «ملازمان مقاومت» گفت: پویشی که با محوریت کتاب «یادنامه زنان شهیده استان آذربایجان‌غربی» و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرصتی برای خلق آثار هنری در قالب‌هایی، چون فیلم کوتاه، پادکست و معرفی کتاب فراهم کرده است.

رقیه موسویان، اظهار کرد: در راستای کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی پویش «ملازمان مقاومت» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود، این پویش فرصتی برای علاقه‌مندان است که بتوانند یاد و خاطره زنان شهیده استان را گرامی داشته و آثار خود را در قالب‌های مختلف هنری ارائه دهند.

وی افزود: موضوع اصلی این پویش، کتاب «یادنامه زنان شهیده استان آذربایجان غربی» است که به زندگی و خاطرات این بانوان فداکار می‌پردازد و شرکت‌کنندگان می‌توانند با گویش و خوانش متن‌های منتخب این کتاب، معرفی کتاب و یا تولید آثار هنری مانند فیلم کوتاه و پادکست، در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند.

موسویان بیان کرد: برای دریافت فایل کتاب و ارسال آثار، علاقه‌مندان باید به سامانه کتابخون به نشانی اینترنتی http://www.ketabkhooon.ir مراجعه کنند این سامانه به‌عنوان مرجع رسمی دریافت و ارسال آثار همه مراحل ثبت اثر را به‌صورت آنلاین تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و همه شرکت‌کنندگان باید تا این تاریخ آثار خود را ارسال کنند و بدین ترتیب، زمان کافی برای خلق و ارائه آثار باکیفیت به هنرمندان و دوست‌داران این حوزه ارائه شده است.

مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: پویش «ملازمان مقاومت» علاوه بر ارج نهادن به شهدا و فرهنگ دفاع مقدس، با اهدای جوایز نقدی به برگزیدگان، انگیزه‌ای مضاعف برای شرکت‌کنندگان فراهم کرده و این اقدام باعث افزایش استقبال عمومی و توجه بیشتر به این موضوع ارزشمند خواهد شد.