همزمان با هفته دفاع مقدس، استاندار ایلام با حضور در منزل شهید «غلامرضا غیاثی» با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در دیدار با خانواده شهید غلامرضا غیاثی بر تکریم خانواده شهدا و ایثارگر تاکید کرد و گفت: این شهید فرهنگی و ایثارگر همواره دغدغه‌مند، مردمی و پیگیر امور مردم بود و منشأ خدمات ارزشمندی در توسعه استان شد.

وی افزود: شهدای فرهنگی نماد علم و عمل هستند همانگونه که در میدان علمی و جهاد حضور داشتند و خدمات ارزشمندی ارائه کردند، شهادتشان نیز انتخابی الهی بود و روحشان نزد خداوند متعال قرین رحمت است.

غلامرضا غیاثی جانباز سرافراز ۷۰ درصد، پس از تحمل سال‎ها رنج و سختی ناشی از اقدام ترور‌یستی منافقین در ایلام در سال ١٣٧٩ به خیل شهدا پیوست.