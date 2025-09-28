پخش زنده
مشکلات تعاونی مسکن والدین شاهد ارومیه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت ارشد استان در حوزه مسکن، گفت: مقامعالی استان بر ضرورت رفع سریع مشکلات تعاونیهای مسکن، بهویژه تعاونیهای ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا، تأکید داشته و تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند با جدیت و هماهنگی کامل نسبت به تحقق مطالبات اعضا اقدام کنند.
یاسر رهبردین با بیان اینکه تعاونیهای مسکن نقشی مهم در خانهدار شدن اقشار مختلف بهویژه خانوادههای ایثارگران ایفا میکنند و تسهیلگری در این بخش از اولویتهای کاری استان است، افزود: هیچیک از مشکلات موجود نباید معطل بماند و دستگاهها باید با تعیین زمانبندی مشخص نسبت به رفع موانع اقدام و گزارش پیشرفت کار را به استانداری ارائه کنند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی طرح و مشکلات موجود در زمینه تأمین زیرساختهای اساسی همچون آب، برق، گاز، راه و خدمات شهری، همچنین مسائل حقوقی و اداری مرتبط با اراضی، راهکارهای اجرایی برای تسریع در رفع موانع مورد بررسی قرار گرفت.