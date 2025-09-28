پخش زنده
تیم ملی والیبال بانوان کشورمان برای حضور در لیگ ملتهای آسیای مرکزی (کاوا) امروز راهی ازبکستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این قرار بود لیگ ملتهای والیبال زنان آسیای مرکزی (کاوا) ۱۹ تا ۲۵ مهر به میزبانی نپال برگزار شود که با توجه به تنشهای اخیر در نپال و بررسی جوانب مختلف، با تصمیم هیئت رئیسه کاوا میزبانی از کاتماندو پایتخت نپال گرفته شد و ازبکستان به عنوان میزبان جدید معرفی شد.
بر این اساس، لیگ ملتهای والیبال زنان آسیای مرکزی هفتم تا چهاردهم مهر در تاشکند ازبکستان برگزار میشود و با توجه به تغییر زمانی مسابقات؛ چهار کشور ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان (میزبان) آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کردند.
تیم ملی والیبال زنان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز راهی تاشکند شد تا در این رقابتها شرکت کند.
شبنم علیخانی، آیتک سلامت، الهه پورصالح، زهرا کریمی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا صالحی، فاطمه خلیلی، نازنین علیزاده، فاطمه منظوری، غزاله بستان، سید نگار هاشمی، پریا حاجتمند و هورا محمدی بازیکنان تیم ملی در لیگ ملتهای زنان آسیای مرکزی هستند.
لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، مائده حامدی (مترجم)، سرگل علیزاده و مهسا آراسته (مربیان) آنیا هوسپیان (مربی بدنساز)، ستنا آصفی (آنالیزور)، نازنین کمالوند (ماسور) و نگار آقایی (فیزیوتراپ) نیز به عنوان اعضای کادر فنی، ملیپوشان را در این مسابقات همراهی میکنند.
زینب حقی نیز به عنوان داور، تیم ملی والیبال زنان ایران را در این مسابقات همراهی میکند.
بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیای مرکزی، این رقابتها دارای امتیاز در ردهبندی فدراسیون جهانی والیبال است.