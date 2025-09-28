مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گفت: اینکه هر کشوری بتواند در کشور دیگری دانشمندی را که به نظر او برای اغراض سیاسی‌اش نامناسب هست به هر شکلی با هواپیما و بمب و موشک، خودش و خانواده‌اش را شهید کند این طبیعتاً خطر بسیار مهم برای بشریت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، .نشست خبری همایش بین‌المللی «خیزش فرزانگان در برابر خردکُشی» امروز یکشنبه ۶ مهر در پژوهشگاه دانش‌های بنیادین تهران برگزار شد. این همایش قرار است ۱۷ مهر ماه با حضور شخصیت‌ها و میهمانان داخلی و خارجی در محل پژوهشگاه دانش های بنیادین برگزار شود.

محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در این نشست با بیان اینکه امروز در جهان با پدیده زشت ترور دانشمندان مواجهیم، گفت: گرچه این پدیده وحشتناک در قرون وسطی و دادگاه‌های تفتیش عقاید سابقه داشته و در آن زمان دانشمندان را به دلیل عقایدشان می‌کشتند، اما امروز دانشمندان را به خاطر محروم کردن ملت‌ها از دستیابی به علم و دانش ترور می کنند.

وی افزود: کسانی که ترور می‌شوند فیزیکدان، ریاضی‌دان و دانشمندان علوم مختلف هستند، اما کسی با این علوم مشکل ندارد، آنها با توسعه علم و قدتمند شدن آن کشور مشکل دارند و این پدیده کاملا رونمایی شده است.

رئیس همایش بین المللی «خیزش فرزانگان در برابر خردکشی» با اشاره به تحولات بسیار سریع و چشمگیر علم در دنیای کنونی و این حقیقت که دانشمندان با افتخار در حوزه‌هایی کار می‌کنند که تاثیرات بسیار وسیع در زندگی انسان‌ها دارد، خاطرنشان کرد: اما پدیده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که دولت‌هایی در دنیا وجود دارند در راس آنها آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی که با افتخار شهادت دانشمندان را کاملا یک سیاست مشروع می‌دانند.

لاریجانی افزود: به همین دلیل در حمله ناجوانمردانه جنگ تحمیلی 12 روزه در کشور ما بیش از 15 نفر از دانشمندان کشور شهید شدند، با اینکه شهید فقهی در حوزه پرتو درمانی کار می‌کرد یا سایر شهدا افراد آکادمیک بودند و مثلا شهید طهرانچی یکی از بزرگترین مجموعه‌های دانشگاهی غرب آسیا را اداره می‌کرد.

وی افزود: رونمایی و مشروعیت دادن به ترور دانشمندان بحث مهم امروز است. البته جهان غالباً به مسائل سیاسی پرهیجان توجه می‌کند، اما توجه به موضوع ترور دانشمندان یک امر بسیار ضروری است و کشتن دانشمندان جهان از هر دین و مسلکی که هستند و در هر کشوری به بهانه‌های سیاسی و هر بهانه‌ای باید محکوم و ممنوع باشد، اینکه هر کشوری نتواند در کشور دیگری دانشمندی را که به نظر او برای اغراض سیاسی‌اش نامناسب است به شکلی سبوعانه ترور کند.

لاریجانی با اشاره به اینکه با وجود رونمایی از ترور دانشمندان در این زمان، گفت: این امر در کشور ما سابقه دار است و پیش از جنگ ۱۲ روزه شهیدان علی محمدی، شهریاری، فخری‌زاده ترور شده‌اند که هیچ کدام از آنها در مسائلی که نسبت داده شده بود شرکت نداشتند. البته آن‌ها دانشمندان معارف علوم هسته‌ای بودند و علوم هسته‌ای مجموعه عظیمی از دانش‌هاست و به همین دلیل آنها می‌گویند ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد، چون با پیشرفت غنی سازی بیش از ۱۵۰ رشته از علوم و فنون مهندسی پیشرفت می‌کنند.

وی با خاطرنشان ساختن اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از دسترسی ملت‌ها به علوم فنون مورد نیاز خودشان به ترور داشمندان مشروعیت داده‌اند، اظهار کرد: فارغ از اسرار نظامی کشورها، علم باب مفتوحی است و اگر آنها تصور می‌کنند می‌توانند ملت ایران را از دانش محروم کنند سخت در اشتباه هستند.

رئیس همایش بین‌المللی «خیزش فرزانگان در برابر خردکشی» تأکید کرد: بحث ما سیاسی به معنای خط مشی خاصی نیست، دانشمندان جهان باید در مقابل این پدیده شوم و کریه که خسارت زیادی برای بشریت دارد قیام کنند و هوشیار باشند و آگاهی‌های عمومی را بالا ببرند.

لاریجانی هدف همایش مذکور را مقابله با تروریسم علمی و ترور دانشمندان عنوان کرد و اظهار داشت: در عراق بالغ بر ۱۰۰۰ نفر، و در سوریه بیش از ۱۰۰ دانشمند تا کنون ترور شده‌اند با این بهانه که در مجموعه‌ای به نام «حافظ اسد» کار می‌کردند! این چه ربطی به دانشمندان دارد؟

وی تاکید کرد: باید با انحصارگرایی علم مقابله کنیم. آمریکا و غرب سعی دارند دانش را اختصاصی کرده و بقیه را از آن محروم نمایند، اما این کاملا خلاف ماهیت علم است و رسانه باید در این زمینه نقش ایفا کند.

لاریجانی افزود: اطلاعات دانشمندان باید به ویژه توسط رسانه‌ها ثبت شود، امیدوارم در یونسکو اقدامات موثری در این زمینه انجام دهیم و این اطلاعات ثبت شود، هرچند انتظار نداریم قطعنامه‌های بین المللی به سرعت صادر شود، اما انجام این کار به منظور آگاهی‌بخشی امری ضروری است.