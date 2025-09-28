به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات گفت: براساس ارزیابی وزارت بهداشت از عملکرد بهورزان سراسر کشور، «لیلا قنبری» توانست در میان صد‌ها بهورز، رتبه برتر کشوری را کسب کند.

لیلا مهربان افزود: این سومین باری است که بهورزان شهرستان کلات در سطح ملی و به عنوان نمونه کشوری انتخاب می‌شوند.

او بهورزان را ستون‌های نظام سلامت در روستا‌ها خواند و گفت: بهورز تنها یک خدمتگزار سلامت نیست؛ او معلم بهداشت، همدم بیماران، مشاور خانواده‌ها و همراه بی‌ادعای مردم در سخت‌ترین شرایط است.

مهربان تأکید کرد: بهورزان در چارچوب فعالیت‌های خانه‌های بهداشت، مسئولیت‌هایی همچون سرشماری و ثبت اطلاعات جمعیتی روستا، آموزش‌های بهداشت عمومی، تشکیل گروه‌های داوطلب و شورا‌های محلی سلامت، مراقبت از زنان باردار و کودکان تا هشت سال، واکسیناسیون، بهداشت دهان و دندان و نظارت بر محیط روستا را برعهده دارند.