موفقیت بهورز کلاتی در کسب عنوان بهورز نمونه کشوری
بهورز روستای احمدآباد از بخش هزارمسجد شهرستان کلات به عنوان بهورز نمونه کشوری معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان کلات گفت: براساس ارزیابی وزارت بهداشت از عملکرد بهورزان سراسر کشور، «لیلا قنبری» توانست در میان صدها بهورز، رتبه برتر کشوری را کسب کند.
لیلا مهربان افزود: این سومین باری است که بهورزان شهرستان کلات در سطح ملی و به عنوان نمونه کشوری انتخاب میشوند.
او بهورزان را ستونهای نظام سلامت در روستاها خواند و گفت: بهورز تنها یک خدمتگزار سلامت نیست؛ او معلم بهداشت، همدم بیماران، مشاور خانوادهها و همراه بیادعای مردم در سختترین شرایط است.
مهربان تأکید کرد: بهورزان در چارچوب فعالیتهای خانههای بهداشت، مسئولیتهایی همچون سرشماری و ثبت اطلاعات جمعیتی روستا، آموزشهای بهداشت عمومی، تشکیل گروههای داوطلب و شوراهای محلی سلامت، مراقبت از زنان باردار و کودکان تا هشت سال، واکسیناسیون، بهداشت دهان و دندان و نظارت بر محیط روستا را برعهده دارند.