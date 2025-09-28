پخش زنده
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول گفت: این موضوع همزمان با آغاز بازگشایی مدارس سبب ترافیک و بروز مشکل برای شهروندان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس شورای شهر تهران گفت: برگزاری نمایشگاهها در روزهای اول مهر مردم را آزار میدهد و این موضوع یک معضل است و برایشان متأسفم.
مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بینالمللی، تاکید کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکمتر شده؛ اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاهها پیش بینی شده است، در تاریخ و محل نامناسب برگزار میشود.
رئیس شورای شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عدهای اینگونه به مردم آسیب میزنند و مشکل ایجاد میکنند. من برای آنها متاسفم و به نظر میرسد باید از راه دیگری وارد شد.