تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در چهارمین دیدار خود در رقابتهای جهانی هند، امروز به مصاف تیم کره جنوبی رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان فوتبال نابینایان ایران با نتیجه ۲ بر ۰ و گلهای زیبای صادق رحیمی و احمدرضا شاه حسینی نیمه نخست را به پایان رساندند.
در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم، بهزاد زادعلی با گلزنی خود، اختلاف را به سه گل افزایش داد. در دقایق پایانی، تیم کره جنوبی فشار بسیار زیادی روی دروازه ایران آورد، اما با قدرت، تمرکز و هماهنگی فوقالعاده بچههای ایران، همه حملات حریف بینتیجه ماند.
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران تاکنون در این رقابتها مقابل تیمهای لهستان، انگلیس، هند و کره جنوبی به میدان رفته است که حاصل این بازیها، سه پیروزی و یک تساوی ارزشمند بوده است.
تیم ملی ایران فردا در یک بازی بسیار حساس و سرنوشتساز، ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۷ صبح به وقت ایران) مقابل تیم ایتالیا قرار می گیرد که این دیدار میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر تیم ایران در این رقابتها داشته باشد.
این نتایج نشان از قدرت و آمادگی بالای تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در عرصه جهانی دارد و امیدها برای ادامه موفقیتها در این رقابتها بسیار زیاد است.