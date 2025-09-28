پخش زنده
نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه گمرک و پایانههای مرزی تأکید کرد: هر سال چند هزار میلیارد تومان درآمد از پایانهها به دست میآید، اما مشخص نیست این مبالغ دقیقاً در کجا و چگونه هزینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: بابت افتخارآفرینی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد که با اقتدار قهرمان جهان شدند، این موفقیت بزرگ را به ورزشکاران، خانوادههای آنان و همچنین فدراسیون کشتی تبریک عرض میکنم.
وی ادامه داد: از مسئولان ورزش و وزیر محترم میخواهم به موضوع «پایتخت والیبال» توجه ویژه داشته باشند. استان آذربایجان غربی و بهویژه شهرستان ارومیه با ۴۰۰۰ آموزشگیرنده در حوزه والیبال ظرفیت بزرگی دارد؛ بنابراین انتظار میرود وزارت ورزش و جوانان نظری روشن و برنامهای عملی برای تقویت والیبال در این استان که به عنوان پایتخت والیبال کشور شناخته میشود، ارائه دهد.
ذاکر در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گفت: صادرات و واردات کشور باید بهروز شود و بر اساس سیاستهای بینالمللی تنظیم گردد. امروز بازرگانان و تجار ما دچار مشکلات بزرگی در فرآیند ثبت سفارش هستند؛ روندی که بسیار کشنده، زمانبر و دستوپاگیر شده و آنان را عملاً اسیر کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی افزود: شما باید پیش از ورود کالا، مشخص کنید چه کالایی باید وارد شود و چه کالایی نباید. نه اینکه پس از واردات تازه موضوع ثبت سفارش و تخصیص ارز مطرح شود. این رویه موجب از دست رفتن بازارها و زیان کارخانهها شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی تسلط خود را بر مبادی ورودی و خروجی کشور از دست داده و عملاً رها کرده است. کافی است نگاهی به وضعیت گمرکها و مبادی ورودی و خروجی یا فاقد دستگاه ایکس ری هستند و یا اینقدر فرسوده هستند که تشخیص درستی ندارند.
ذاکر افزود: بازرگانان ارومیه بارها گلایه کردهاند که وضعیت اختصاص پایانهها مشخص نیست. باید شفاف شود که درآمد چند هزار میلیارد تومانی پایانههای مرزی هر سال کجا هزینه میشود؟ آیا این درآمدها واقعاً صرف محوطهسازی، تجهیزات و توسعه گمرک میشود یا خیر؟