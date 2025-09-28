امروز یکشنبه ۶ مهرماه، در حراج شماره ۱۲۷ مرکز مبادله ایران از مجموع ۱۲۹ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده، ۱۱۲ شمش به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز یکشنبه ۶ مهرماه، در حراج شماره ۱۲۷ مرکز مبادله ایران از مجموع ۱۲۹ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده، ۱۱۲ شمش به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا کنون، ۳۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۳۴۹ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۲.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.