به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی با تولید سالانه ۲۰۰ تن بذر گواهی شده لوبیا جزو استان‌های پیشرو در کشور است.

محمد کاوند محقق مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: بذر‌های اصلاحی شامل لوبیای چیتی، سفید و لوبیای قرمز است که توسط سه شرکت بخش خصوصی سالانه ۲۰۰ تن بذر گواهی شده تولید می‌گیرد.

محمد کاوند افزود: افزایش راندمان و عملکرد بالا در واحد سطح، کاهش مصرف آب، مقاوم به خشکی و آفات، سلامت و قوه نامی بالا و جوانه زنی از مزایای بذر‌های اصلاح شده است.

لیلا فراهانی کارشناس آزمایشگاه ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان گفت: مزارع بذری لوبیا پس از آنکه مورد تایید قرار گرفت، پس از برداشت به سایت فرآوری منتقل و بوجاری و نمونه گیری می‌شود و در آزمایشگاه از لحاظ اصالت، سلامت و خلوص فیزیکی و قوه نامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا استاندارد‌های لازم را کسب و با صدور شناسنامه بسته بندی بعنوان بذر اصلاح شده و گواهی شده در اختیار لوبیاکاران قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هم با بیان اینکه محصول لوبیا به عنوان یکی از برند‌های استان در سطح کشور شناخته شده و شهرستان خمین قطب تولید لوبیا در کشور است، گفت: هسته‌های اولیه بذر لوبیا در ایستگاه پردیس تحقیقاتی خمین تولید می‌شود.

غلامرضا گودرزی افزود: تاکنون ۱۲ رقم لوبیا در مرکز تحقیقات معرفی شده و شش رقم جدید دیگر نیز پس از ۱۲ سال کار تحقیقاتی معرفی و به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

او گفت: ارقام جدید دارای خصوصیت منحصر‌به‌فرد با شرایط اقلیمی هستند که علاوه بر سازگاری با محیط، زودرس، مقاوم به آفات و بیماری‌ها و کاهش مصرف آب، دارای تیپ ایستاده با بکارگیری مکانیزاسیون هستند.