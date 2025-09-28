به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی استان صبح امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با بیان اینکه مناسب‌سازی فضا‌های عمومی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان در راستای تحقق عدالت اجتماعی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند با برنامه‌ریزی منسجم و تخصیص منابع لازم، زمینه دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات را فراهم کنند.

در این جلسه آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه مناسب‌سازی اماکن عمومی، معابر شهری و ساختمان‌های اداری به‌ویژه برای تسهیل تردد افراد دارای معلولیت و سالمندان مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت اجرای دقیق ضوابط و استاندارد‌های قانونی در تمامی پروژه‌های عمرانی تأکید شد.