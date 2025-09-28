پخش زنده
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از شروع ساخت بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن محرومان خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۴۰۰ واحد تکمیل و تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: در چارچوب تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان ملی زمین و مسکن، زمین بیش از ۴۵ هزار واحد تامین شده و قرارداد واگذاری ۱۸ هزار واحد منعقد گردیده است.
حمیدرضا سهرابی افزود: عملیات اجرایی حدود ۱۲ هزار واحد مسکن محرومان آغاز شده که تاکنون ۴۰۰ واحد آن تکمیل و تحویل شده است.
بنیاد مسکن برای هر واحد ۱۵۰ میلیون تومان بلاعوض و بسته به نیاز متقاضیان، تسهیلات قرضالحسنهای بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت میکند.
این طرح ها با هدف کمک به اقشار محروم در تأمین مسکن مناسب در حال اجراست و پیشبینی میشود تعداد واحدهای تکمیلشده در ماههای آینده افزایش یابد.