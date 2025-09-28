مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری امروز به مسئله گرد و خاک اختصاص داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختياري، مدیرکل هواشناسی استان گفت: هم اکنون تعداد روز‌های گرد و خاکی در استان به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز در سال رسیده است.

نوروزی افزود:خشکسالی و نبود پوشش گیاهی در دشت‌های چهارمحال و بختیاری مهم‌ترین عامل گرد و خاک در این استان است که با توجه به وضعیت بحرانی دشت‌ها و تالاب‌های استان دستور کار کارگروه مدیریت شرایط اضطرار رو برای احیا و تعادل بخشی به دشت‌ها و تالاب‌های استان انتخاب کرد

منابع طبیعی هم بذر پاشی را یکی از راهکار‌ها در احیای این دشت‌ها بیان کرد

ذخیره روان آب‌ها، قرق دشت‌ها و ممنوع بودن چرا از جمله راهکار‌های ارائه شده برای احیای دشت‌ها عنوان شد.