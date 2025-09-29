تدوین سند پیشرفت و توسعه محلههای بوشهر
استاندار بوشهر از شناسایی و تهیه نظام مسائل و تدوین سند پیشرفت و توسعه محلههای استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اعتقاد راسخی در حاکمیت وجود دارد تا با اقدامات نظاممند و با استفاده از ابزارهای لازم و مشارکت مردم، مشکلات و دغدغههای آنان، رفع شود.
وی افزود: شناسایی مشکلات و نظام مسائل محلههای مختلف استان و تدوین سند پیشرفت و توسعه و به عبارت دیگر نقشه راه برای رفع و حل آنها، از اولویتهای این طرح است که امیدوارم با همراهی و مشارکت فعالان اجتماعی، فرهنگی و دینی به اهداف مورد نظر در موعد مقرر برسیم.
استاندار بوشهر تصریح کرد: ارتقای شاخصهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و سلامت، رفاه و معیشت مردم در محلات در شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور مورد توجه و تاکید قرار دارد و از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق این مهم بهره میبریم.
وی اظهار کرد: برنامههای پیشرفت محلهها در شهرها و روستاهای مختلف استان با مشارکت مردم تدوین میشود.
زارع گفت: تقویت مشارکتهای مردمی، توان افزایی گروههای محلی و تقویت همبستگی اجتماعی از مزایای این طرح است که نشات گرفته از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح، منجر به بهبود شاخصها در راستای خدمات عمومی، عمران و آبادانی محلات و بهبود شاخصهای فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.