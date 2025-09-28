جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد که طی تابستان امسال، ۵۵۵ نفر از خطر غرق‌شدگی نجات یافته و به بیش از ۸۸۰۰ نفر خدمات امدادی و درمان سرپایی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، از پایان اجرای طرح ملی پیشگیری و کاهش غریق در سواحل مازندران خبر داد و گفت: در جریان این طرح، نجاتگران و ناجیان غریق موفق شدند ۵۵۵ نفر را از خطر غرق‌شدگی نجات دهند.

وی افزود: در مجموع، ۸۸۶۱ نفر از خدمات امدادی و درمان سرپایی بهره‌مند و ۶۵ مصدوم نیز توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

فخاری با اشاره به گستره اجرای این طرح در ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی استان، اظهار داشت: از اول خردادماه، بیش از ۱۵۰۰ نفر شامل نجاتگر، امدادگر و ناجی غریق در قالب این طرح ملی مشارکت فعال داشتند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، ۳ پایگاه ثابت دریایی، ۴۲ پست سیار ساحلی، گشت‌زنی روزانه توسط ۱۶۹ امدادگر و نجاتگر و ۱۲۷۲ ناجی غریق در مناطق ساحلی مستقر شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران همچنین از تجهیز عملیاتی گسترده برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: روزانه ۶ دستگاه آمبولانس، ۵ فروند جت اسکی، ۷ فروند قایق نجات، ۱۱ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت در عملیات‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

فخاری در پایان با تأکید بر تمرکز کامل توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان بر محور پیشگیری و کاهش غریق در تابستان امسال، این طرح را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی ملی در خدمت‌رسانی به مردم و حفظ جان گردشگران و شهروندان در سواحل مازندران دانست.